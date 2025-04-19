Власти США, включая президента страны Дональда Трампа, понимают первопричины украинского конфликта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ушаков: США понимают первопричину украинского конфликта
Комментарии
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Eduard
Майдан!
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17 час.
Eduard
Это как россияне еа Аляске подняли госпереворот,что бы подсадить своего агента,а потом ракеты прставить поеятно против кого!
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17 час.
Eduard
Это как россияне на Аляске подняли госпереворот,что бы подсадить своего агента,а потом ракеты прставить поеятно против кого!
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17 час.
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