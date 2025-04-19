Ушаков: США понимают первопричину украинского конфликта

Это как россияне еа Аляске подняли госпереворот,что бы подсадить своего агента,а потом ракеты прставить поеятно против кого!

Eduard

Это как россияне на Аляске подняли госпереворот,что бы подсадить своего агента,а потом ракеты прставить поеятно против кого!