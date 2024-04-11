В Адыгее и Краснодарском крае зафиксировали землетрясение

Речь про сейсмособытие магнитудой до 4 баллов. Все произошло в ночное время на территории Адыгеи и в Краснодарском крае, очаг был на глубине 10 километров, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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