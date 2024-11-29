Захаркин стал консультантом клуба НМХЛ «Хорс Подольск». Экс-тренер сборной России займется вопросами селекции и подготовки команды

«Заслуженный тренер России, двукратный победитель чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Игорь Захаркин присоединился к хоккейному клубу «Хорс Подольск» в качестве консультанта в вопросах селекции и подготовки команды.
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