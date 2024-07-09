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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» возьмет Пола Рида с рынка отказов

«Пистонс» подпишут бывшего центрового «Сиксерс» с рынка отказов. Рид (25 лет, 206 см) был отчислен из «Сиксерс» после четырех сезонов за команду.

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