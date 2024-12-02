Страна и люди
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Страна и люди

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МО РФ подготовило более 300 тысяч контрактников для проведения СВО

МО РФ подготовило более 300 тысяч контрактников для проведения СВО

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России, генерал-полковник Иван Бувальцев, в своей статье в «Красной Звезде» сообщил, что российское оборонное ведомство подготовило для участия в спецоперации свыше 300 тысяч военнослужащих, добровольно заключивших контракт с МО РФ.

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