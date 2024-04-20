❕Экипаж «Нона-С» Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра На правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов.
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❕Экипаж «Нона-С» Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра На правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов.