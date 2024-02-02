Пленный признался, что предпочел бы отрезать себе руку, чтобы не служить в ВСУ

Военнослужащий ВСУ, уроженец Киева Василий был взят в плен российскими бойцами на опорном пункте. Его путь в ряды украинской армии начался прямо на работе, рассказал мужчина представителям Минобороны России.
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