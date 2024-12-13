CBS: Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на инаугурацию Трампа

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отказался совершать рабочую поездку в американскую столицу ради того, чтобы посетить церемонию торжественного вступления в должность главы государства победителя президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии