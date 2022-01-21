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Платошкин о том, какая налоговая система нужна России

Платошкин о том, какая налоговая система нужна России

автор - Сторонник Платошкина   Николай Платошкин считает, что в России неэффективная налоговая система, которая является гарантом социальной несправедливости, так как в России до сих пор нет полноценного налога на роскошь и прогрессивной шкалы налогообложения.

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