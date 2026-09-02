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20 самых смешных фото приматов в мире — победители Comedy Wildlife Photography Awards за всю историю

20 самых смешных фото приматов в мире — победители Comedy Wildlife Photography Awards за всю историю

Взоржет даже кумкват! Но сделает это с уважением, ведь это официально самые смешные фото приматов в мире! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsКомичная подборка — не с панталыку, а по поводу: Международный день приматов (International Primate Day) отмечается 1 сентября.

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