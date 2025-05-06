Минэк предложил донастроить приграничную СЭЗ для привлечения инвестиций

Министерство экономического развития и приграничные с Украиной регионы подготовили предложения по поддержке новых инвестиционных проектов в рамках преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ), действующего на территориях Брянской, Белгородской и Курской областей.
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