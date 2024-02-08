В Раде признали боязнь украинцев перед военкомами

Действия отдельных представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) привели к боязни украинцев перед военкомами, заявил бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телемарафона.
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