Раскрыты огромные долги Березовского в России

Ныне покойный беглый олигарх Борис Березовский, оставил в России задолженность по судебным решениям почти на 880 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на документы и данных банка исполнительных производствВ общей сложности Березовский не погасил задолженность в размере 879 млн 953 тыс .