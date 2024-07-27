Раскрыты огромные долги Березовского в России

Ныне покойный беглый олигарх Борис Березовский, оставил в России задолженность по судебным решениям почти на 880 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на документы и данных банка исполнительных производствВ общей сложности Березовский не погасил задолженность в размере 879 млн 953 тыс .
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