Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» из закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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