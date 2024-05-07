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Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил силы и средства ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» из закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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