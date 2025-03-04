В Новосибирске около мечети на Фрунзе хотят построить здание для омовения покойных

Жителей соседних домов крайне беспокоит подобная перспектива.На территории исторической мечети, расположенной по адресу улица Фрунзе, 1а в центре Новосибирска, планируется построить двухэтажное здание для проведения религиозных обрядов, в том числе – омовения умерших мусульман.
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