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Депутаты скупщины Сербии Ковач и Арсич: РФ показала, что выступает за мир

Депутаты скупщины Сербии Ковач и Арсич: РФ показала, что выступает за мир

Депутаты Скупщины Сербии Митар Ковач и Веролюб Арсич заявили, что Россия, предложив прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, не позволила Западу заманить себя в ловушку 30-дневного перемирия, которое могло бы быть использовано для укрепления позиций Киева.

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