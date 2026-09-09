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Григорьев считает, что жителям нужно разрешить отстрел медведей в населённых пунктах

Григорьев считает, что жителям нужно разрешить отстрел медведей в населённых пунктах

Гражданам нужно разрешить отстрел медведей, которые зашли в населенные пункты. Об этом ТАСС заявил зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

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