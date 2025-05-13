В Госдуме призвали отразить новые регионы в дизайне сторублевых купюр

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За правду») направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложение обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей, отразив на ней новые регионы России.
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