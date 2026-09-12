Киев готовится к зиме: вывозят архивы и советуют чиновникам спасать семьи

В Киеве началась эвакуация документов государственных органов. По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, после утренних ударов по восточной (левобережной) части города из судов, прокуратуры и других учреждений начали аккуратно вывозить архивы.
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