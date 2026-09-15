Управление ЗАГС Свердловской области назвало популярные имена 2026 года

В летние месяцы 2026 года в Свердловской области зарегистрировано около 9000 новорожденных. Управление ЗАГС сообщило, что самыми популярными именами стали Тимофей и Ева, а среди редких фигурируют Феврония и Теодор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал Рохлин за...
- ХЛ ФАДН: большинство...
- АС Генерал Рохлин за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым