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Царьград

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Управление ЗАГС Свердловской области назвало популярные имена 2026 года

Управление ЗАГС Свердловской области назвало популярные имена 2026 года

В летние месяцы 2026 года в Свердловской области зарегистрировано около 9000 новорожденных. Управление ЗАГС сообщило, что самыми популярными именами стали Тимофей и Ева, а среди редких фигурируют Феврония и Теодор.

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