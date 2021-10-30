Аргументы недели

97 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шубакин
    Кто? Они себя защищают, а наш, правитель если они по нам удар нанесут и отвечать не будет. Он гуманист.Financial Times с...
  • Ole Ole
    Кажется, в ноябре будет 300 лет Российской империи !Политолог и эконо...
  • Игорь Ткаченко
    Это он зря… с этими уродами церемониться, если чё, думаю, не станут. И людей своих зазря на убой не отправят. Так что...Издание США 19For...

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках беседы с журналистами заявил, что не видит доказательств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители, поэтому не может никого обвинять.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх