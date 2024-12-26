Алаудинов: "Вагнеровцы попросили не открывать по ним огонь" Публично подобные откровения от чеченского генерала звучат впервые.
Другой вопрос, что могло произойти, чтобы он (Евгений Пригожин) так себя повёл?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
"Папочка Пригожина" возможно и сработала, но перед этим кто-то "сработал" самого Пригожина с близкими соратниками. Скорее всего это один из первых крупных проколов службы безопасности. Затем последовали другие и дошли до генерала Кириллова. А ведь нынешние спецы учились в спецшколах КГБ. Прогуливали занятия? Но потом высокие посты все-таки позанимали
Ответить
5 час.
Сергей Иванютин
Иванов не генерал, если ты не в курсе. Изучи вопрос, потом брынькай на своей гитаре.
Ответить
2 час.
СИ
Сергей Иванютин
Пригожин однозначно играл на руку врагам.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии