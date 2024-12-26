Другой вопрос, что могло произойти, чтобы он (Евгений Пригожин) так себя повёл?

ВН

Валерий Николаевич

"Папочка Пригожина" возможно и сработала, но перед этим кто-то "сработал" самого Пригожина с близкими соратниками. Скорее всего это один из первых крупных проколов службы безопасности. Затем последовали другие и дошли до генерала Кириллова. А ведь нынешние спецы учились в спецшколах КГБ. Прогуливали занятия? Но потом высокие посты все-таки позанимали