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Другой вопрос, что могло произойти, чтобы он (Евгений Пригожин) так себя повёл?

Другой вопрос, что могло произойти, чтобы он (Евгений Пригожин) так себя повёл?

Алаудинов: "Вагнеровцы попросили не открывать по ним огонь" Публично подобные откровения от чеченского генерала звучат впервые.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
&quot;Папочка Пригожина&quot; возможно и сработала, но перед этим кто-то &quot;сработал&quot; самого Пригожина с близкими соратниками. Скорее всего это один из первых крупных проколов службы безопасности. Затем последовали другие и дошли до генерала Кириллова. А ведь нынешние спецы учились в спецшколах КГБ. Прогуливали занятия? Но потом высокие посты все-таки позанимали
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5 час.
Сергей Иванютин
Иванов не генерал, если ты не в курсе. Изучи вопрос, потом брынькай на своей гитаре.
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2 час.
СИ
Сергей Иванютин
Пригожин однозначно играл на руку врагам.
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2 час.

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