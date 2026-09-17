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Пропавшего трехлетнего мальчика нашли мертвым спустя сутки поисков

Пропавшего трехлетнего мальчика нашли мертвым спустя сутки поисков

Трехлетний мальчик пропал вечером 15 сентября с детской площадки в английском графстве Саффолк. По предварительным данным, ребенок находился с родственником, но в какой-то момент направился к пруду Декой-Понд.

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