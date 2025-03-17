Проект «В поисках культурного кода» планируют распространить на Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Молодежный исторический форум «Герои Отечества» планирует распространить реализуемый сейчас в Санкт-Петербурге проект «В поисках культурного кода» на Москву и Казань.
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