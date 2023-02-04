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Нурбек Карабала о Нургаипулы: «Ему по силам составить конкуренцию бойцам UFC»

 Президент NAIZA Нурбек Карабала оценил перспективы Нургали Нургаипулы, который вернется в октагон на ближайшем турнире лиге в Алматы: «Нургаипулы возвращается после поражения.

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