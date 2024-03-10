В Литве начали конфисковать автомобили с российскими номерами

В Литве с 11 марта начали конфисковывать автомобили с российскими номерами Автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве с 11 марта должны перерегистрироваться на литовские или покинуть территорию страны.
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