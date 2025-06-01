Театр абсурда
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Театр абсурда

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Выкрасть Хахалеву. Месть для Алиева: Неожиданный "рецепт" пришёл откуда не ждали

Выкрасть Хахалеву. Месть для Алиева: Неожиданный "рецепт" пришёл откуда не ждали

В последнее время глава Азербайджана Ильхам Алиев пошёл, что называется, вразнос. Отказался приехать на парад Победы в Москву, встретился с главой украинского МИД и заверил того в дружбе Баку и Киева, а ранее по-хамски обвинял Москву в крушении азербайджанского самолёта в Актау (Казахстан).

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Комментарии
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Андрей
надо просто депортировать азер-цев из России по 100 000 в месяц. За счёт диаспоры и богатых азер-цев. Через год посмотреть и продолжить.
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1 д.
ninikooo Митусова
👍👍👍👍
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