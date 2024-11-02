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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Париж (ATP). Финал. Зверев встретится с Эмбером

Париж (ATP). Финал. Зверев встретится с Эмбером

Сетка турнира здесь. Rolex Paris Masters Париж, Франция 28 октября – 3 ноября 2024 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Крытые корты, хард Финал Александр Зверев (Германия)  Юго Эмбер (Франция) Дата проведения 3 ноября, 17.

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