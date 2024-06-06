АБ «РОССИЯ» и производитель ноутбуков «Позитрон» договорились о сотрудничестве

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и ленинградское научно-производственное объединение (ЛНПО) «Позитрон» заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере создания ноутбуков.
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