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АБ «РОССИЯ» и производитель ноутбуков «Позитрон» договорились о сотрудничестве

АБ «РОССИЯ» и производитель ноутбуков «Позитрон» договорились о сотрудничестве

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и ленинградское научно-производственное объединение (ЛНПО) «Позитрон» заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве в сфере создания ноутбуков.

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