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Юдин о поражении «Ак Барса» в 1-м раунде: «В какой-то момент нам просто не хватило веры друг в друга»

Клуб из Казани уступил в первом раунде Кубка Гагарина. – Почему не получилось переломить серию с «Автомобилистом»? – Мне кажется, что в какой-то момент нам просто не хватило веры друг в друга, когда мы проиграли первый и второй матч.

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