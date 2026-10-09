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Спорт Уик-Энд

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«Краснодару» захочется сыграть в более домашний футбол, атакующий. А «Зениту» это как раз и нужно - Точилин

«Краснодару» захочется сыграть в более домашний футбол, атакующий. А «Зениту» это как раз и нужно - Точилин

- Главный матч тура: «Краснодар» - «Зенит». Кому отдаете предпочтение? - вопрос бывшему наставнику «Динамо» СПб и «Сочи» Александру Точилину.

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