Мизулина заставила извиниться студентку из Екатеринбурга за оскорбления России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, после приезда в Екатеринбург совершила донос на местную студентку, которая опубликовала оскорбительные высказывания в адрес России и спецоперации.