Мизулина заставила извиниться студентку из Екатеринбурга за оскорбления России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, после приезда в Екатеринбург совершила донос на местную студентку, которая опубликовала оскорбительные высказывания в адрес России и спецоперации.
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