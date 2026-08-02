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"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине

"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, есть ли у Киева возможность как-то защищаться от нарастающего давления российской армии, а также насколько велик риск перерастания конфликта в тотальную войну на уничтожение .

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