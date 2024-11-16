Тысячи жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды

Сразу три района Владивостока остались без отопленияч и горячей воды. Часть отключений связана с аварийной ситауцией, а еще часть - с плановыми работами на ВТЭЦ-2, несмотря на то, что ранее сообщалось, что работы никак не затронут жителей, сообщает PRIMPRESS.