Тысячи жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды

Сразу три района Владивостока остались без отопленияч и горячей воды. Часть отключений связана с аварийной ситауцией, а еще часть - с плановыми работами на ВТЭЦ-2, несмотря на то, что ранее сообщалось, что работы никак не затронут жителей, сообщает PRIMPRESS.
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