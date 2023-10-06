«Никого милее в жизни не встречала!» — художественный редактор о том, как Чонгук подарил ей цветочек

Парни из группы BTS встречаются с огромным количеством людей ежедневно. В их число входят и поклонники группы, и члены их большой команды, и сотрудники других коллективов, компаний, брендов, с которыми им необходимо производить новые совместные проекты.
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