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Онколог назвала неочевидный симптом рака желудка

Онколог назвала неочевидный симптом рака желудка

Точная причина появления этого симптома все еще неизвестна.Аденокарцинома желудка и кишечника — это онкологическое заболевание, характеризующееся болью в животе, тяжестью после еды, тошнотой, рвотой и потерей веса.

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