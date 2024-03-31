Онколог назвала неочевидный симптом рака желудка

Точная причина появления этого симптома все еще неизвестна.Аденокарцинома желудка и кишечника — это онкологическое заболевание, характеризующееся болью в животе, тяжестью после еды, тошнотой, рвотой и потерей веса.
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