«На детей забила, занимается только своей работой, все проблемы свалила на мужа!» – ругает невестку свекровь— …Ну это вообще уже ни в какие ворота – муж прохлопал ушами утренник в саду! – с возмущением рассказывает тридцатитрехлетняя Евгения.
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