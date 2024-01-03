«На детей забила, занимается только своей работой, все проблемы свалила на мужа!» – ругает невестку свекровь— …Ну это вообще уже ни в какие ворота – муж прохлопал ушами утренник в саду! – с возмущением рассказывает тридцатитрехлетняя Евгения.