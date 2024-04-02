Альбумин в моче, даже ниже 30 мг/г, повышает риск прогрессирования почечной недостаточности

Исследование пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) выявило существенный повышенный риск прогрессирования заболевания и почечной недостаточности по мере увеличения альбуминурии (белка в моче) даже при уровнях ниже 30 мг/г.
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