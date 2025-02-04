Росприроднадзор: тигр по кличке Принц не живет в петербургской квартире

Видео снято в центре спасения животных «Альфа» в Свердловской области Северо-Западное Управление Росприроднадзора провело проверку по факту публикации в социальных сетях видео, на котором якобы в петербургской квартире содержится амурский тигр.
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