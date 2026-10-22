В течение двух недель потолочные конструкции в подземном переходе на Большой Садовой в Ростове-на-Дону создавали угрозу для пешеходов из-за свисавших проводов и осветительных приборов, однако к концу октября покрытие восстановили и установили новые светильники.
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