Пятница,13-е: стоит ли ее бояться и почему?Пятница, 13-еПочему мы относимся с особенной опаской к такому сочетанию, действительно ли это несчастливый день, а главное – стоит ли ее опасаться? Попробуем разобраться.
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