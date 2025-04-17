Минфин США ввел санкции против Международного банка Йемена из-за хуситов

Минфин США вводит санкции против Международного банка Йемена и его ключевых должностных лиц за поддержку хуситов, 17 апреля сообщает пресс-служаб Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
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