Безгласная пандемия: о новом бессимптомном вирусе предупреждают и взрослых, и детей Ольга ВайленкоВ сентябре 2024 года Россия столкнулась с новой волной коронавирусной инфекции, вызванной появлением новых штаммов вируса, которые успешно избегают иммунной защиты.