Безгласная пандемия: о новом бессимптомном вирусе предупреждают и взрослых, и детей Ольга ВайленкоВ сентябре 2024 года Россия столкнулась с новой волной коронавирусной инфекции, вызванной появлением новых штаммов вируса, которые успешно избегают иммунной защиты.
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