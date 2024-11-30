Россиянам дали топ-5 советов, как не просыпать по утрам зимой

С наступлением холодов вставать утром становится все сложнее. Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали, как решить проблему с пробуждением по утрам в холодное время года, когда на улицах почти постоянно темно.
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