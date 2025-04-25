В России представят выявляющий оптоволоконные дроны детектор

На международном военно-техническом форуме «Армия-2025» компания «Элтех-Юг» представит выявляющий оптоволоконные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) детектор ПТ-03 «Птицелов», заявил глава российского предприятия Александр Камин.
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