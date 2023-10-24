В США допустили вступление в ведущую к Армагеддону войну

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что США вступят в военный конфликт с Ираном, это станет настоящей катастрофой: «Мы движемся к войне с Ираном, и пункт назначения в этой войне — Армагеддон».
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