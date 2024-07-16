В Ильинском-Хованском следователи разбираются в обстоятельствах грабежа

Трое жителей Ильинского-Хованского, подозреваемых в грабеже, задержаны сотрудниками полиции. Происшествие произошло в палаточном лагере, где молодые люди 18 и 19 лет познакомились с туристами из Московской области.
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