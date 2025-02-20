Дору Петруци: "Вы избавились от Драгалин. Что это меняет в правосудии?"

«Вы избавились от Драгалин. Что это решает, что это существенно меняет в правосудии?!» Об этом риторически вопрошает в социальных сетях Дору Петруци - генеральный директор компании IMAS Chisinau, занимающейся социологическими исследованиями, отмечает Noi.