Не позволим помешать: Венгрия заявила, что ЕС пытается сорвать мирное соглашение по Украине

БУДАПЕШТ, 21 февраля, ФедералПресс. Венгрия не позволит либеральным европейским лидерам помешать договоренностям между Россией и США и заключению мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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