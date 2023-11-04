Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы

Надежда Белугина

Если не я за себя, кто за меня? Если я только за себя — то кто я? И если не сейчас — то когда? — так полностью звучит эта фраза. Гилель Источник: http://chtooznachaet.ru/esli-ne-ya-za-sebya-kto-za-menya.html Правильно, Женя! Столько сделал для страны. Поднял фигурное катание на огромную высоту и красоту. Не умеют у нас быть благодарными. Кто-то взмахнул палочкой и все: "Ату!" И пошло. Успехов тебе во всех начинаниях.