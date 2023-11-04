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Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы

Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы

3 ноября фигуристу исполнился 41 год. На шоу в Санкт-Петербурге Плющенко зажег торт, на котором перечислены его главные титулы: двукратный олимпийский чемпион, 10-кртаный чемпион России, 7-кратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира.

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Надежда Белугина
Если не я за себя, кто за меня? Если я только за себя — то кто я? И если не сейчас — то когда? — так полностью звучит эта фраза. Гилель Источник: http://chtooznachaet.ru/esli-ne-ya-za-sebya-kto-za-menya.html  Правильно, Женя! Столько сделал для страны. Поднял фигурное катание на огромную высоту и красоту.  Не умеют у нас быть благодарными. Кто-то взмахнул палочкой и все: &quot;Ату!&quot;  И пошло. Успехов тебе во всех начинаниях.
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